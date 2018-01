PÄEVAKOMMENTAAR: Umbusaldushooaeg jätkub

No kujutage ette: Eesti poliitika solvamisguru Jürgen Ligi süüdistab oponenti, sest too on kasutanud kellegi või millegi kirjeldamiseks ebakohaseid väljendeid. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), kes alles hiljuti pahandas valitsusega, et too liitus üle-euroopalise naistevastase vägivalla konventsiooniga, umbusaldab ministrit, kes ütles, et kahetseb naistevastase vägivalla hukkamõistmist. Ja koos EKRE-ga mõistavad ministri sama teo eest hukka sotsid.