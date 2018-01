Värske valla spordikeskused on veel võrreldamatud

​Vaadates hiljuti Mulgi valda koondunud Abja-Paluoja ja Karksi-Nuia spordikeskustele, milles on ujula ja saunad, kinnitas vallavanem, et mõlemad kuluvad ära, kuid nende kulukust või tulusust praegu veel võrrelda ei anna.

Kuigi Abja spordi- ja tervisekeskuse tulu ulatub üle 230 000 euro, on ka selle kulu suurem. «Oleme olnud seda meelt, et kui kasum tuleb, on kena, aga soovime, et lisakulutusi ei oleks, ja praegu see Abjas nii on,» tähendas Mulgi vallavanem Peeter Rahnel.