Politsei pidas kinni Karksi-Nuias laamendanud alaealised

Vihjeid ja tõendeid kõrvutades jõudis Karksi-Nuia piirkonnapolitseinik kiirelt veendumusele, et kõikides neis huligaanitsemistes on alust kahtlustada kaht kohalikku noorukit. Noorukite senist käekirja, käitumismustrit ja kohalike tähelepanekuid arvesse võttes sättis piirkonnapolitseinik end möödunud nädalavahetusel Karksi vahele varitsusse. Ja instinkt ei vedanudki kogenud piirkonnapolitseinikku alt. Möödunud pühapäeva õhtul maksis poistele nende jultumus kätte ning piirkonnapolitseinikul õnnestus vahetult pärast järjekordset vägitükki noorukid kuumadel jälgedel tabada. Väikese Karksi vahel olid paksu pahandust külvanud 12- ja 13-aastane poiss.

Viljandimaa piirkonnapolitseinik Taivo Västrik nendib, et sageli on noorte huligaanitsemise põhjuseks huvitegevuse puudumine. «Oma tegu põhjendatakse igavusega ning kui sinna juurde lisada ka koostegutsemise tuhin, tulevadki sellised mõtted,» kõneles Västrik.

Piirkonnapolitseiniku sõnul näitavad need juhtumid ilmekalt, et ka siis, kui liigutakse hiirvaikselt hilisel ajal ja pahategija arvates ei ole keegi korrarikkumist nägemas ja tunnistamas, ei jää tegu teadmata. «Hea koostöö kogukonna ja politsei vahel aitab meid iga päev sammu võrra lähemale sellele, et turvatunne suureneks,» kõneles Taivo Västrik.