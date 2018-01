Linnavalitsus ootab stipendiumide ja projektitoetuse taotlusi

Õpilasstipendium on mõeldud üldhariduskoolides õppivale õpilasele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi. Stipendiumi saab taotleda Eestis või välisriikides õppiv või õppima asuv õpilane, kes vastab vähemalt teatud tingimistele, mis on näha aadressil viljandi.ee/stipendiumid. Sealsamas on ka totluse esitamise vorm.