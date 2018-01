Pärimusmuusika festivalile valiti tunnuskujundus

Võidutöö autor, kes on kujundanud ka 2013. aasta Viljandi pärimusmuusika festivali «Püha müristus», arvas, et tema töö paistis silma just äraspidise loogika tõttu. «Kui juba tigu liigub sajaga ja hõiskab rõõmust, siis võib ette kujutada, mida kõik teised veel teevad. Minu jaoks ongi Viljandi ja folk need kaks märksõna, mis ka kõige aeglasema talveunest üles äratavad ja sajaga hullama panevad,» rääkis Kristian Kirsfeldt.