Juhtkiri. Sada lugu

Kui mõte pole kunagi eksinud küsimusele, mitu kõrgharidusega töötut Viljandimaal võib olla – ja väga suure tõenäosusega ei ole –, siis tuleb tänasest lehest vastu vaatav teadmine, et neid on arvel ligemale sada, ilmselt üllatusena. Ent järelduste tegemisega tuleb hoogu pidada.

Toome ühe hüpoteetilise näite. 59-aastane mees, kes on aastaid eri ettevõtetes leiba teeninud autojuhi ja ehitustöölisena, näib olevat üsna tüüpiline töötukassa kaudu uut kohta otsiv inimene. Kui lisada, et ta on kunagi hallidel aegadel hoopis agronoomi hariduse omandanud, ei muutu sisuliselt justnagu midagi. Aga statistika vaatenurgast muutub küll – ta on üks neist sajast.