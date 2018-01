Maanteeamet avab riigiteede remondiplaane

Maanteeametil on tänavu kavas pinnata üle saja kilomeetri Viljandimaal kulgevaid riigiteid, muuta ohutumaks teelõike ning võtta ette suuremaid ja väiksemaid remonte.

Maanteeameti Lääne regiooni ehitusvaldkonna juht Margus Eisenschmidt ütles, et alanud aasta kõige suurem töö on Viljandi ja Karksi-Nuia vahelise maantee Loodi–Sultsi lõigu rekonstrueerimine 5,83 kilomeetri pikkuselt. See lõik algab Loodi külast ning lõpeb Sultsis Abja-Paluoja ristmikust umbes kilomeeter Karksi-Nuia poole.