Enne reisimist tasub üle vaadata oma mobiilipaketi tingimused

Tihti arvatakse, et rändlus ja välismaale helistamine on samaväärsed mõisted. Tegelikult ei ole Eestis asudes välismaale helistamise korral tegemist rändlusega, vaid rahvusvahelise kõnega, millele on sideettevõtjad kehtestanud eraldi hinna, mis võib olla tunduvalt suurem rändluse hinnast. Rändlusregulatsioonist tulenev hinnakiri kehtib vaid siis, kui helistaja asub väljaspool Eestit mõnes Euroopa majanduspiirkonna riigis ning helistab teise Euroopa majanduspiirkonna riiki. Eristada tuleks kolmandates riikides reisides kehtivat hinnakirja, mille tasud võivad olla tunduvalt suuremad.