Galerii. Kunstlumi saab kõvasti vatti

Maakonna ainsa paigana on kunstlund toodetud Holstre-Polli tervisekeskuses.

Ehkki väljas on juba mõnda aega püsinud külmakraadid, pole suusatamisvõimalustega Viljandimaal priisata. Kunstlund on siin ainsana tehtud Holstre-Polli tervisekeskuses. Seal on nüüd suusatajate tarvis ligemale poolekilomeetrine staadioniring.