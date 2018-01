Spordiveteranide ühendus kutsub eakaaslasi sportima ja endaga liituma

Sportlikke mehi ja naisi ühendava Viljandi spordiveteranide koondise juhatuse liige Aivar Hommik kõneles reedel Sakala keskuses, et ühingu tegevus on küll suuresti koondunud kergejõustiklaste ümber, kuid esindatud on ka teiste alade harrastajad. Videousutluses kutsub ta sportlikke mehi ja naisi ühinguga liituma ning Viljandimaad kodu- ja välismaal esindama.