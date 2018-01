Sakala stuudio. Koos toimetades teeb koolikiusamise vastu rohkem ära

Sakala stuudios on Karl-Eduard Salumäe ja Hans Väre

Seekordses Sakala stuudios arutlevad peatoimetaja Hans Väre ja arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe, kas kiusamisvastase programmiga liitudes õnnestub koolides selles vallas rohkem ära teha. Ajakirjanikud jõuavad kiiresti tõdemusele, et kuna kiusamine on kolinud suurel määral internetisoppidesse, on koostöö tegemine ja metoodiline lähenemine väga vajalik.