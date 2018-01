Viljandi HC sõitis Leetu Balti liiga punktijahile

Viljandi HC meeskond on tänavusel hooajal Balti liigas mõlema Leedu meeskonnaga korra juba kohtunud. Septembris alistati kodusaalis ühe väravaga Klaipeda Dragunas ning kaotati täpselt sama tulemusega, 26:27, Vilniuse VHC Šviesale. Toonased kaks võidupunkti on ka ainsad, mis Viljandil on A-alagrupi tabelis kirjas. Mullune veerandfinalist on kuue tiimi seas parajasti viimane.

Seni vaid võite tunnistanud tiitlikaitsja Riihimäe Cocks juhib A-algruppi 12 punktiga, Dragunasel ja Dobele Tenaxil on kuus ning Šviesal neli silma. Eesti esindajad Viljandi ja Kehra on kahe punktiga esinelikust ja seeläbi ka veerandfinaalikohtadelt väljas.

«Sügisel me ilmselgelt polnud parimas vormis,» tunnistas Viljandi HC peatreener Marko Koks. «Lisaks on nende mängudega võrreldes lisandunud Andrei Hapal ja see annab meile käike juurde. Vladimir Maslaki kaotus on muidugi valus, aga samas on kogu ülejäänud meeskond terve. Nii pikka pinki pole meil ikka juba väga kaua olnud.»