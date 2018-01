Põhja-Sakala vald otsib auhinna väärilisi

Kultuuri aastapreemia antakse neljale isikule või isikute ühendusele, kelle tegevus kultuuri valdkonnas on eelmisel aastal silma paistnud. Kultuuri elutöö preemia antakse isikule, kes on aastaid panustanud piirkonna kultuurielu edendamisesse, kelle tegemisi on märgatud ning keda peetakse tunnustamise vääriliseks.