Inspektsioon tuletab kalastajatele meelde: ahvenapüügil kehtib päevalimiit

Keskkonnaministri määrusega kehtestatud päevalimiidi eesmärk on piirata harrastuskalastajate püütud kala ebaseaduslikku edasimüüki ja hoida ahvenavaru stabiilsena.

«Küsimus on eeskätt talvises jääaluses harrastuspüügis, mille puhul on peamine püügiobjektiks ahven. Näiteks Pärnu lahel ja Peipsi järvel on soodsate jääoludega tuhandeid kalastajaid, kelle püütud ahvenakogused võivad olla märgatavalt suuremad, kui isiklikuks tarbeks vaja läheb,» märkis keskkonnainspektsiooni kalakaitseosakonna juhataja Indrek Ulla.