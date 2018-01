Juhtkiri. Poliitiku kahtlused

Poliitikas ei pea asjad üksnes olema ausad, vaid ka näima sellised. Ka see, kui asi tundub kahtlane või näeb halb välja, on opositsiooni vaatenurgast koht, millele koputada. Võimalik, et ka põhjus kellelegi umbusaldust avaldada.

Siit koorub kaks järeldust. Esiteks: poliitik võib langetada otsuseid kahtluste ja veendumuste alusel. Ent kui ta nende najal talitab, siis peab ta seda ka avalikult ütlema. Teisisõnu: poliitik peab julgema rääkida kartustest ja kahtlustest, mis panevad teda mõtlema ja tegutsema.

Eile avalikuks saanud tõik, et riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu ja tema perekonnaliikmed nõuavad kohtu kaudu opositsioonisaadikutelt Jürgen Ligilt ja Martin Helmelt kahjuraha ja vabandust, seda muidugi ei soosi. Eriti kui meeles pidada, et Ligi pea kohale on pandud rippuma kuni 100 000 euro suurune kahjunõude kirves. Mõni ime siis, et Sarapuid süüdistatakse püüdes riigikogu liikmeid suukorvistada.

Teisalt on selge, et ka poliitikutel ja nende lähikondsetel on õigus heale nimele ja selle kaitsele. Ka poliitikud võivad minna väljaütlemistega üle piiri. Ning olgem ausad: just Ligi ja Helme on olnud pikka aega selle parimad tõestused.