Repliik. Saab ka soolata

Eile päeval köitis Viljandis mu tähelepanu, kui puhtad on sõiduteed ja tänavad, hoolimata asjaolust, et lund oli maas juba mitme sentimeetri jagu. Nojah, värske lumi ongi valge ja puhas. Aga tavaliselt asutakse esimeste helveste langemisel teid isukalt soolama ning see muudab need soolveeporiseks.