Stipendiumi pälvisid Lauri Elur ja Illimar Loigo

Viljandi Tuleviku spordidirektori Sander Posti sõnul ei olnud tänavuste toetusesaajate väljaselgitamine raske. «Illimar Loigo murdis end juba mullusel hooajal esindusmeeskonda, kogus jõuliselt mänguminuteid ning näitas head mängu. Otsus üks stipendiumidest just Illimarile anda, et tema arengut veelgi hoogustada, oli igati loogiline,» kõneles ta.

«Klubi treenerid näevad, et Lauri Elur on äärmiselt talendikas ja suure tööeetikaga noormängijaga, kes on kerkinud esindusmeeskonda murdmise piirimaile. Tema potentsiaali täielikuks avanemiseks on vaja tuge, mis lubaks tal oma annet finantsiliselt vabamas keskkonnas lihvida. Alaliidu stipendium seda võimaldabki ning oleme selle eest väga tänulikud,» lausus Sander Post ning lisas, et järgmise aasta stipendiaatide valik hakkab treenerite vaimusilmas juba kuju võtma.