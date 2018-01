Tuleviku esindus loobus esiliiga B tasandist

«Meil on tarvis kõrgliiga hooajaks mehitada ka esindusmeeskond, kust on palju mängijaid vigastuste ja ajateenistuse tõttu puudu. Kuhugi mujale kui oma kasvandike poole ei olegi meil selles olukorras vaadata. Selge on, et ei ole mõeldav panna noori mängima korraga nii kõrgliigas kui esiliiga B-s. Teisalt on selge ka see, et me ei saa oma esindusmeeskonnakõlblikkust tõestanud noori jõuga duublisse tagasi saata. Nad on tublid poisid, kõvasti tööd teinud ja oma võimaluse esindusmeeskonnas rammu katsuda välja teeninud,» selgitas Post klubi kodulehel.