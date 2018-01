Kaheksa müüti perevägivallast

ESIMENE MÜÜT: kui vigastusi ei ole, ei saa vägivald kuigi suur olla.

Füüsilist vägivalda on tõesti lihtsam märgata ning sellepärast on see vägivalla vorm inimestele kõige enam tuttav. Ent on teisigi perevägivalla liike, mis kannatanuid tugevasti kahjustavad: kontrolliv käitumine, emotsionaalne väärkohtlemine, seksuaalne vägivald, majanduslikud piirangud. Hingehaavad, mille jätab vaimne vägivald, võivad olla sama sügavad ja raskelt paranevad kui vigastused, mille põhjustavad löögid ja raputamised.

Ligi pooled naistest on kogenud vaimset vägivalda. Neid on halvustatud või alandatud, ähvardatud füüsiliselt haiget teha, keelatud kodust lahkuda, jälitatud, pandud luku taha või võetud ära autovõtmed, pangakaart või raha.

Vägivalla kohta käivate müütide ümberlükkamine on vägivalla all kannatajate huvides.

TEINE MÜÜT: naised ja mehed kasutavad vägivalda võrdselt.

Kindlasti on naisi, kes kohtlevad oma meessoost partnereid väga halvasti: solvavad neid, püüavad kontrollida, alandavad nii omavahel olles kui teiste ees. Sellise kohtlemise mõju meeste elule võib olla suur. Kuid siiski: kas kohtame mehi, kelle karjäär katkeb pideva kriitika tõttu? Või mehi, kes kardavad oma elu pärast ja põgenevad partneri eest varjupaika teises Eesti otsas? Statistika nii Eestis kui mujal maailmas näitab, et kaheksal või üheksal juhul kümnest on paarisuhtevägivalla ohver naine.

KOLMAS MÜÜT: ta on selle ära teeninud ja ise provotseeris vägivalda.

See müüt põhineb uskumusel, et vägivallatsejal on justkui õigus hinnata oma partneri käitumist ja karistada teda «sobimatu» käitumise eest – partner kulutab liiga palju, viibib liiga palju kodust eemal, näägutab. Vägivallatsejad püüavad leida oma vägivaldsele käitumisele järjest uusi põhjendusi.

Eestis tehtud uuringud on näidanud, et kahjuks on seniajani levinud ohvreid süüdistavad hoiakud. Küll oli seelik liiga lühike või olid elukombed kerged.

Mitte keegi ei ole ära teeninud füüsilist või vaimset vägivalda. Tuleb meeles pidada, et kannatanute süüdistamine takistab neil abi küsida ja võimaldab vägivallal jätkuda.

NELJAS MÜÜT: alkoholi tarvitamine põhjustab vägivalda perekonnas.

Vägivaldse käitumise põhjuseks on võimu ja kontrolli vajadus. Alkohol annab vägivallatsejale ettekäände oma tahte maksmapanekuks. Nii alkoholi liigtarvitamine kui perevägivald on levinud probleemid ja seega ei ole üllatav, kui need mõlemad esinevad ühel ja samal inimesel koos.

Enamik vägivallatsejaid ei ole siiski sõltlased ja nad väärkohtlevad oma partnereid ka siis, kui on kained. Tõsi on, et alkoholi liigtarbimine võib vägivallatseja julmust või tujukust tunduvalt suurendada. Terapeudid ütlevad, et vägivallatsejate puhul ei ole sugugi harv selline olukord, kus nad muutuvad sõltuvusest vabanemise järel hoopis vägivaldsemaks: mittejoomine ärritab ja nad elavad seda välja pereliikmete peal.

VIIES MÜÜT: vägivalla all kannatajad saavad ise vägivaldsest suhtest lahkuda.