Elektrilevi püsitasu arve tuleb väiketarbijatele veebruaris

Elektrilevi klienditeeninduse juht Ainer Tiitson selgitas pressiteate vahendusel, et püsitasu kehtestamisega tagatakse võimalikult optimaalne võrk ja mõistlik hind kõikidele klientidele. «Meil on üle 1100 kilomeetri liine ja üle 300 alajaama, millest aastas pole ühtegi kilovatt-tundi elektrit läbi liikunud ja mille uuendamiseks tuleks investeerida lähitulevikus märkimisväärseid summasid,» ütles Tiitson.

Nagu ta selgitas, on võrguteenus oma olemuselt valmisoleku tagamine ja selle kulud ei sõltu enamjaolt sellest, kas klient tegelikkuses elektrit tarbib või ei. Seega nii-öelda valmisolekutasu kaasab iga kliendi läbi mõtlema, kas ja kui võimsat võrguühendust tal on vaja. Kaasates võrgu ülalpidamiskulude katmisse kõik kliendid, kes võrgu valmisolekut soovivad, on võimalik tagada ka võimalikult madal võrguteenuse hind.