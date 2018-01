Heategevusprojekt aitab üksikuks jäänud leludele uue kodu leida

Paljud õnnelikud lapsed saavad jõulude ajal rohkelt kingitusi, sealhulgas uusi mänguasju. Paraku on aga palju ka neid lapsi, kelle kingikott jäi tagasihoidlikuks. Just sellepärast on Omniva ellu kutsunud projekti, millega leitakse üksikuks jäänud mänguasjadele uued rõõmsad omanikud.

Mänguasjad saab igast Omniva pakiautomaadist abivajajatele teele panna tasuta. Omniva leiab neile uue elu ja kasutuse mõne toreda lapse käes. Mänguasjade tasuta saatmiseks tuleb end enne Omniva veebilehel (www.omniva.ee/uuskodu) kirja panna. Siis saadetakse registreerunule kood ning juhised, kuidas käituda. Unustada ei tohiks ka korrektset pakendamist.

Selleks, et mänguasi just kõige õigema lapseni jõuaks, on Omniva jõud liitnud Eesti abiorganisatsioonidega. Need on mittetulundusühingud Naerata Ometi, Aarete Laegas, Eesti lasterikaste perede liit, Lasnamäe sotsiaalkeskus, Kristiine tegevuskeskus ning Tähetorni lastekeskus.