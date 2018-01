Repliik. Seisukoht pole kohustuslik

Osa ahastas kahtlemata sellepärast, et nende hinnangul ületas poleemika mõistlikkuse piiri. Teised tundusid sügavamaid hingetõmbeid tegevat nõutusest. Ühel pool oli kindel tunne, et Tiit Ojasoo ei vääri eluaegset paaria staatust, teisal aga ebakindlus, kas talle vabariigi aastapäeva pidustuste korraldamises auväärt rolli andmine oli ikka tark otsus. No paneb ju ohkama.

Ühismeedia ajastul võib see meelest minna, kuid tegelikult pole seisukoha võtmine kohustuslik. Ka oma peas mitte. Võibki rahulikult tutvuda ühe ja teise poole argumentidega, nentida, et mõlemates on iva sees, ning eluga edasi minna. Ilma pooli valimata. Ütlemine, et «Kui sa pole poolt, siis järelikult oled vastu» jääb ühte teise aega.