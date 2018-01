Kärneri talu uhkeldab meremiini ja Siberist toodud seedritega

Valgustus paneb särama

«Abikaasa on ikka lillepeenraid ka teinud, aga me pojaga oleme muru niites alatasa nendest kogemata üle sõitnud. Nüüd vist on ta juba loobunud,» räägib Heino Soomets naerdes ning lisab, et enne kui maja ei ole lõplikult valmis, polegi mõtet paikseid peenraid rajada.

Kõige pilkupüüdvam on Kärneri talu õhtuti ja öösiti, kui selle ümbrus on valgustatud. Maja ette on peremees ehitanud terrassi ja õue ümbritsema puidust aia. Terrassi astmed on massiivsetest kividest – need leidis mees vana kuuri alt. Aianurkadesse on pandud kaks silti: «Kärneri» ja «Siberi allee». «Sõbrad sünnipäevaks kinkisid,» ütleb peremees ning lisab, et sõpradest on maakodu juures kõvasti abi olnud.