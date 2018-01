Viljandile terendavad uudsed tenniseväljakud

Kui varem sai Viljandi järve ääres tennist mängida neljal saviliivkatte ja ühel asfaltkattega platsil, siis tuleval suvel peaks siin olema kuus uudse ClayTech-kattega väljakut.

«See on meie jaoks uus tehnoloogia: need on peaaegu hooldusvabad liivaväljakud,» lausus Mark Orav ning täpsustas, et niisuguse katte eelis on suur vee läbilaske võime. «See kuivab tunduvalt kiiremini kui tavaline liivaväljak.»

Vihm ei morjenda

Mark Orava kirjeldust mööda valatakse konstruktsiooni aluskihiks asfalt, sellele liimitakse peale vaip ja vaiba peale pannakse liiv. «Nii saab ka vihmaste ilmadega mängida, ehkki siis on libe.»

Sama kattega väljakud on rajatud Harjumaale Tabasallu samuti Mark Orava ja Ott Ahoneni hallatavasse Airok Tennisekeskusesse. «Mängijate tagasiside on olnud positiivne, miks me ei peaks siis Viljandissegi tegema uudset asja,» nentis Orav.

Olgugi et liivaväljakul tuleb ikka mängida spetsiaalsete jalanõudega, pole uudse katte puhul märja ilmaga võimalik seda ära rikkuda.

Samuti on uue tehnoloogiaga väljakute eelis, nagu juba mainitud, väga väike hooldusvajadus. «Kevaditi ja sügiseti käiakse need korra üle: korjatakse lehed ära ja tõmmatakse foonid üles,» rääkis Orav. «Väljakuid ei pea ka palju kastma, sest vaip imeb niiskuse endasse ja see säilib seal mõnda aega.»

Tänu sellele, et hooldada on väljakuid tarvis minimaalselt, kaob ka administratiivne pool. «Administratsiooni pole ja on nagu tennisehallis: tuled kaardiga sisse,» selgitas Orav.

Väljaku hind kerkib

Osaühingu Tennisekeskus eestvedajad tõdesid, et uued väljakud tähendavad ka uut hinnakirja.

«See on valus teema,» tunnistas Mark Orav. «Jah, hinnad tõusevad.»

Omanimelist tennisekooli vedav Ott Ahonen täpsustas, et hinnad küll tõusevad, kuid teiste uute tennisekeskustega võrreldes jäädakse siiski konkurentsivõimeliseks. «Ilmselt on see vahemik 6–14 eurot tunnis sõltuvalt mahust ja hinnaklassist,» märkis ta. Läinud välihooajal maksis tenniseplatsi rent 6 eurot tunnis.

Nagu Ahonen nentis, pole kolme-nelja kuuga aastas võimalik äri teha. «Eriti veel, kui väljak maksab 6 eurot tunnis.»

Orav mainis omalt poolt, et sisuliselt peavad nad projektile ise peale maksma. «Eesmärk on see asi käima lükata just täitumuse poolest. Näiteks tuua siia rohkem lastelaagreid, arendades selle kaudu sporditurismi.»

Nüüdseks maatasa lammutatud vana tennisemaja asemele kerkib maikuu keskpaigaks uus, ühekorruseline maja. «Seal on meestele ja naistele riietusruumid, saun, puhkeruum ning jalgpallikohtunike ja -treenerite riietusruum koos duširuumiga,» rääkis Mark Orav.

Ehitaja leidmiseks korraldati hange, mille võitis aktsiaselts Pärlin.

«Projekti maksumuse suurusjärk on 550 000 eurot,» ütles Orav. Sellest 200 000 eurot tuleb linnalt ning ülejäänud osa eest kannavad hoolt siinsed tenniseelu edendajad üheskoos osaühinguga Tennisekeskus. «Näiteks Ants Aidla võttis oma õlule leida 100 000 eurot erasektorist. Osaühing Tennisekeskus investeerib ülejäänud osa, rohkem kui 200 000 eurot.»

Lepingu järgi peaks tennisemaja valmima 15. maiks.

Hüved ka jalgpalluritele