Teatrigaleriis ja keldrisaalis vahetus näitus

Keldrisaalis saab näha maale, mis on valminud Kersti Rattuse juhendamisel, joonistusi, mis on valminud Maiu Moosese juhendamisel, Kätlin Kanguri juhendatud üldkompositsiooni töid ning Inga Varese juhendamisel valminud lavakujundusi. Eve Komissarov juhendas tudengite dekoratsioonimaali valmimist ning Silvi Kard butafooria aines valminud pehmeid maske, mis on samuti näitusel väljas.