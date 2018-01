Kolm viljandlast on riiklike spordi aastapreemiate kandidaadid

Eesti maadlusliidu esitatud Ahto Raska on Eesti parima naismaadleja Epp Mäe treener. Epp Mäe saavutas mullu naistemaadluses Euroopa meistriõistlustel kolmanda koha ja oli maailmameistrivõistlustel viies.

Spordi aastapreemiaid antakse välja kuus. Preemia määramisel arvestatakse sportlikke tulemusi, edukat treeneritööd, tulemuslikkust sporditöö korraldamisel ning panust spordi propageerimisse, spordipedagoogikasse või sporditeadusesse, mis on saavutatud või avalikustatud eelmise kalendriaasta jooksul. Aastapreemia suurus on 9600 eurot, kollektiivi premeerimisel jaotatakse summa kollektiivi liikmete vahel võrdselt. Preemiate saajad otsustab Eesti spordi nõukogu ettepaneku alusel vabariigi valitsus.

Riiklik spordi elutöö preemia määratakse isikule, kelle aastatepikkune panus Eesti spordisse on pälvinud avalikkuse kõrge hinnangu ning kelle elutöö on olnud eeskujuks noorele põlvkonnale. Kummagi elutöö preemia suurus on 40 000 eurot.