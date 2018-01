Viljandi järve jää meelitas uisutama

«Hommikupoole oli rohkem rahvast järvel uisutamas,» täheldas Holtsmann ja toonitas, et tunnike sõitu matkauiskudega kulges vana rasva pealt, sest viimati oli ta Viljandi järvel uisutanud aasta tagasi. «Kiiruisud need ei ole, vaid odavam variant: uisud on kinnitatud suusasaabaste klambrite külge.»

Joosep Tammemäe, kes läks välitingimustes uisutama juba teist korda, selgitas, et see on talle tänavu esimene kord tulla just Viljandi järvele. Tavaliselt on Tammemäe enne sportima asumist kirkaga jää paksust proovinud, aga seekord polnud selleks tarvidust. Järvel oli näha kalamehi ja see andis kinnitust jää piisava paksuse kohta. Tammemäe kõneles, et oli käinud juba pühapäeval järve sõidutingimusi vaatamas, aga ei söandanud uiskudel sõitma minna, sest jää paksus jäi alla kümne sentimeetri. Uisutamiseks kasutab Tammemäe oma sõnul tavalisi hokiuiske. Jaanuari lõpus aset leidvast võistlusest osavõttu ta ei välistanud.