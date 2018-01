Filmiarvustus. Stalini surm kui suur ropp stardipauk

Satiiri suurmeister, režissöör Armando Iannucci söödab teravmeelse huumori­prisma kaudu vaatajale supilusikaga kaaviari, nagu oleks kindralitele ja peasekretäridele saja grammi kõrvale kohane. Nõnda võime olla lõpuks tunnistajaks Kremli kunagiste põlisasukate kompromissitult halenaljakale võimuvõitlusele. Nõukogude Eesti viimaste hingetõmmete ajal ja hiljem sündinud kinopublikule pakub äratundmisrõõmu ehk just ajaloolaste konsensusruumist väljapoole jääv Nõukogude Liidu poliitilise kultuuri äraspidine käsitlus, mida pilgates mu vanaisa kasutas pahatihti luuleridu: «Perset Roosi, teen kolhoosi. Sitamaja pole vaja, situn ümber elumaja.»

Rõhk on sõnal «roppus», sest film külvab publiku sümboolse ajastutruudusega üle keskmisest mahlakamate väljenditega. See on halastamatult pungil täis riigimeeste pealtnäha idiootlikke ähvardusi ja manipulatsioonideemonitest seestunud žeste: nõnda kostitasid seltsimehed üksteist muuseas varalahkunud liidri kirstu kandes. Selline järeleandmatult tragikoomiline võimupiruka hakkimine jätab tänapäeva kapikommunismi harrastajad oma professionaalse kretinismi portfelli poolest tolmu õgima.