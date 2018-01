Pange Poisid, pange nüüd!

Et tegu on lähedase sõpruskonnaga, näitab seegi, et igal aastal korraldatakse ühiseid väljasõite koos abikaasadega.

«Oleme sedasi käinud Hiiumaal, Saaremaal, Vormsil ... Istume bussi, otsime sobiva ööbimispaiga, grillikraam on kaasas ...» pajatab Mati Kabanen ning lisab uhkelt: «Kui eriti hästi läheb, lööme ka laulu lahti. Ühel niisugusel puhkusereisil andsime möödaminnes poolteisetunnise kontserdi, kus ükski lugu ei kordunud.»

Esinemisi on Pange Poistel 30 tegutsemisaasta jooksul olnud palju. Ka piiri taha on pääsetud. Kollektiiv on üles astunud Soomes, Rootsis, Poolas, Ukrainas ja mujalgi. Kui üritan kambalt mõnd vahvat reisiseiklust välja peilida, teatavad mehed kavalalt, et need pole lehe jaoks.

«Mina ei räägi mingeid naljajutte, mina olen nii korralik,» kõkutab kahemõtteliselt silmi volksutades ka Valli Pang.

Üheks tipphetkeks peavad mehed esinemist Soome saatkonnas. Kui põhjanaabrite president Eestis käis ja saatkonnas Toomas Hendrik Ilvesele vastuvõtu korraldas, laulsid just Pange Poisid seal Soome hümni. Praeguseks on punt üle lahe laulmas käinud juba mitu korda ning sealsed laulusõbrad ütlevad tema kohta Pankaa Pojat.

Naiste võim ja meeste vabadus

Repertuaari valimine käivat Pange Poistel demokraatlikult ehk nagu Mati Kabanen lõõpimisi seletab: «Valli ütleb, et see lugu tuleb, ning meie noogutame ja laulame.»

Tegusa meesansambli repertuaaris on sadakond muusikapala ning juhendaja kinnitust mööda ongi kõige raskem ülesanne uute lugude hankimine.

«Ega aitähi eest noote saa. Olen ise seadnud laule, Ülar (Ülar Meekler, üks koosseisu liige – toimetus) on hea abiline, aitab üht-teist arvutist välja printida. Kui sügis tuleb, on mul kodus põrand noote täis. Otsin ja kuulan ja arranžeerin ...»

Kui uurin, mismoodi maskuliinne kooslus naise diktatuurile allub, läheb taas aasimiseks.

«Meil on lihtne tõde: las Valli jahvatab, meil omad tegemised,» teatab Mati Kabanen ja käivitab meeste naerumürina. «Tegelikult proovis ja esinemistel paneb ta ikka oma sõna maksma, aga vaba aja tegevuskavad määrame meie.»

Valli Pang leiab seepeale, et mehed on ühed parajad naljaninad. «Meil on lõbus. Nemad pilluvad huumorit ja mina olen nagu kuninga kass. Proovides on nad ikka kuulekad ja imeilusa dünaamikaga, oskavad vaikselt laulda. See on suur kunst.»

Seepeale põrutab Kabanen jälle: «Vallil on proovis üks põhilisi käsklusi «Ei hinga!». Ükskord hakkasin proovist koju tagasi sõitma ja ringi peal Olerexi juures tundsin, et pilt hakkab taskusse minema. Siis tuli meelde, et nüüd võin ju jälle kopsud täis tõmmata.»

Järgneb uus naerumürin ning juhendajagi laseb end voolul kaasa viia.

«Oh jah, poisid on mul tegelikult head,» lausub ta ja pühib silmi. Ning jälle ei jää Kabanen vastust võlgu: «Sa oled minevikus kinni. 30 aastaga on poistest mehed saanud. Praegu võiks olla pundi nimi Pange Vanad või Vanad Panged.»

Koostoimimise võimalikkuse võtab kokku sünnipäevalaps Bernhard Aaremaa: «Ega mehed ole teistsugusemad kui naised. Meiegi jagame oma rõõme ja muresid. Oleme üksteise eluga kursis, sest oleme sõbrad ka väljaspool neid kahte tundi nädalas.»

Kõigil laulumeestel on oma pereelu ja töökohustused. Mis siis ikkagi sunnib vabadel õhtutundidel sellise lisakohustuse ette võtma?

«See on sama rumal harjumus kui söömine,» leiab Kabanen. «Saad maigu suhu ja enam ilma ei suuda.»

Mehed täiendavad läbisegi. «See on see kambavaim.» – «Hea seltskond on!» – «Saab nalja ja muusikat armastame kõik.»