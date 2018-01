Viljandi pakub Eesti sünnipäeval suppi ja kringlit 500 linlasele

Toitu pakutakse tavapäraselt Eesti Vabariigi aastapäeval Viljandi lauluväljakul. Sellele eelneb iseseisvusmanifesti lugemine kohtumaja ees, pidulik jalutuskäik läbi linna ning kaitseliidu Sakala maleva rivistus.

Riigi 100. sünnipäeval on linnavalitsus valmis, et traditsioonilistel üritustel osaleb tavapärasest rohkem inimesi, sest viimastel aastatel on lauluväljakul inimestele jagatud pisut üle 100 portsjoni suppi.

Linnavalitsus küsib toitlustajatelt hinnapakkumist nii 400 kui 500 portsu hernesupi, kringlitüki ja teetopsi maksumuse kohta ning teeb otsuse, kellelt ja kui palju suppi tellida pärast 19. jaanuari.

Tänavu on aastapäeva tähistamise osaks ka linnavalitsuse pidulik aktus Ugalas. Kolmel eelmisel aastal tehti aktust päev varem ehk 23. veebruaril.