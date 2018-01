Kolleegid valisid Sakala aasta töötajaks reporter Ketlin Beljaevi

«Tema artikleid lugedes paistab nende tagant välja oma tööd suure pühendumusega tegev, põhjalik ja intelligentne ajakirjanik. Samuti on Ketlini lood alati kirjutatud ladusalt, lihtsasti ja arusaadavalt,» kirjeldas üks kolleeg Beljaevi artikleid. «Oluline on ka see, et ükskõik millist teemat käsitledes on see üldjuhul kirjutatud sõbralikus, kuid õiglases toonis.»

Sakala aasta töötaja valivad kolleegid anonüümselt ehk see, kes kellele oma toetuse annab, pole teistele teada. Sarnasel moel on toimetuses aasta kõige tublimat töötajat valitud ligi kakskümmend aastat.

«Ketlinis on seda leebet järjekindlust, mõistmist ja veenmisoskust, et talle on nõus oma koduukse avama suurt muret hinges kandvad inimesed. Ja sellest kohtumisest sünnib südamlik, aus ja puudutav lugu,» kirjeldas üks hääletaja, Ketlini kolleeg. «Ilmselt räägib tema kasuks see, et ta ei kirjuta iga päev ja see annab talle võimaluse sootuks teises valdkonnas püssirohtu koguda.»

Ketlin Beljaev on lõpetanud Tartu Ülikoolis ajakirjanduse ja kommunikatsiooniosakonnas bakalaureuse õppe ning omandanud seejärel Tartu meditsiinikoolis meediku hariduse. Oma tööaega jagab Beljaev ajakirjaniku ja kiirabi töötaja ameti vahel.

«Ta on julge, kindlameelne ja mitmekülgne,» leidsid hääletajad.