Teisipäev, 16. jaanuar

Piip ja Tuut mängivad esmaspäeval ja teisipäeval spordihoones lastelavastust «Pobiseja». Pobiseja on üks selline veider mutike, milliseid leidub igas linnas. Kui ta tänaval kõnnib, siis ta pobiseb kogu aeg midagi. See on salapärane ja inimesed peavad teda veidrikuks.

|

FOTO: Teater Piip ja Tuut