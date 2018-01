Pakaselist ilma jätkub järgmise nädala lõpuni

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 1–5 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel vahemikus –5 kuni –10 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul 3–8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus –3 kuni –7 kraadi.

Esmaspäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm temperatuuriga –6 kuni –12 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul kuni 12 meetrit sekundis ning külmakraadid jäävad kolme ja kaheksa kraadi vahele.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kagutuul tugevneb ning küündib puhanguti 17 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus –6 kuni –12 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm ning puhub endiselt vali kagutuul. Õhutemperatuur on vahemikus –3 kuni –7 kraadi.