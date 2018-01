NÄDALA MURE. Põrguwerk

​Ugala algupärane pöördlava oli väga kõva sõna. Teatri omaaegne direktor Enn Kose on Sakala veergudel meenutanud, et teist sellist polnud terves Nõukogude Liidus ning kui nad käisid Moskvas mängimas, ei leidnud nad sobivat lava. Ent aastate jooksul kadusid teatrimajast mehed, kes teadsid täpselt, kuidas keeruka masinavärgi eest kõige paremal moel hoolt kanda, ja tekkisid tõrked. Nii et kui Ugalat hakati renoveerima ja selle käigus vahetati välja ka pöördlava, oli tolle peamine ülesanne selge: töötada viperusteta.