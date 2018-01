Galerii. Tühjaks jäänud ruumid räägivad Karksi õlletehase ajaloost

Kuigi kõik õlle-, veini- ja siidritootmise seadmed on ära viidud, leidub seal hulganisti esemeid, mis lisaks viimastele aastatele, mil töö käis, meenutavad 1990. aastaid ja ka päris algusaegu. Veel on elektrikute ruumi seinal rattakujuline kalender 1983. aastast ning pöörlev baarikapp peidetud vineerist ukse taha. Siin-seal laudadel on pooleldi täis veinipudeleid ning laboriruumi külmikus veel lõhna- või maitseekstrakti purgikesi.

Punased kettaga telefonid on juba aastaid vaikinud ja sisebaaris ei leia muud kui mõne aasta taguse kehtivusajaga kiirnuudlipakikesi, kuid ilmselt on seal kunagi käinud vilgas elu, sest leti peal on veel kineskoobiga teler ning puitseina kaunistab karusnahk. Kalendrid, mis on viimastest tegutsemispäevadest maha jäänud, näitavad kuupäeva 29. oktoober 2015.