Vähem kui kuu aja pärast algavateks tali­olümpiamängudeks vormi timmival Viljandi suusaklubi mehel Algo Kärbil on selg vastu seina: et pääseda Lõuna-Koreas peetava spordipeo 50 kilomeetri klassikasõidu starti, tuleb hankida vähemalt üks koduste tiitlivõistluste kuld. Valikus on suusavahetusega distants ja 15 kilomeetrit vabatehnikas.