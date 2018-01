Kaheksas uisumaraton ootab võistlusjääd

28. jaanuaril on kavas kaheksas Viljandi rattaklubi korraldatav Mulgi uisumaraton, mille avalikustamist on seni ilmataat vaid pärssinud. Viimastel päevadel on ilmateade andnud lootust uisutamiseks vajaliku loodusliku jää paksenemiseks ja soodusregistreerimine populaarseks uisupeoks on avatud.