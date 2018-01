Erametsaomanik saab nõu äsja avatud Viljandi kontoris

Seni on ühingu kontor asunud Suure-Jaanis, kuid et olla klientidele lähemal, avati see nüüd ka Viljandis Lossi tänav 22 maja teisel korrusel. Kui Suure-Jaani kontor jääb avatuks endiselt igal teisipäeva ennelõunal, siis Viljandi omasse oodatakse kliente reedeti ja teisipäeviti kella 9–16.

Samal ajal saab praegu seal vaadata näitust «Pärandkultuur maastikus», mis selle koostaja Jürgen Kusmini sõnul tutvustab erinevaid pärandkultuuri objekte ning annab vihjeid nende täpsemaks uurmiseks, hooldamiseks ja eksponeerimiseks.

«Pärandkultuur on osa meie elamise ja tegutsemise viisist ehk kultuurist üldisemalt,» sõnas Kusmin ja lisas, et ka esmapilgul arusaamatutel asjadel on olnud kindel otstarve ja igaühel oma lugu jutustada.

Ühenduse juhatuse esimehe Kadri-Aija Viigi sõnul kuulub Viljandimaa piirkonnast metsaühistusse märkimisväärne arv metsaomanikke. Ehkki väga palju suhtlemist on telefoni ja meili teel, ei saa alahinnata vahetut kontakti. Eriti oluline on tema sõnul esimene nõuande küsimine, sest kõiki küsimusi ei oska ega saagi kirja panna. Seega on Viljandis kontori avamine Viigi ütlemist mööda mõistlik samm, mis võimaldab pakkuda kvaliteetsemat teenust, olles erametsaomanikele lihtsamini kättesaadav.

Üle 700 liikmega metsaühistul, mis sai mullu viieaastaseks, on kontorid või vastuvõtukohad veel Pärnus Otepääl ja Laatres ning nende eesmärk on olla metsaomanikele võimalikult lähedal ja aidata eraomanikel majandada oma metsa targalt.

