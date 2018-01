Video. Libero Silver Maari eriline sooritus Balti liiga mängus

Viljandist pärit võrkpallur tegi kogu kohtumise suurepärast tööd ning tema kohta lausutud kiidusõnadega polnud pärast mängu kitsi ka Pärnu meeskonna peatreener.

Pärnu võrkpalliklubi meeskond alistas teisipäeval kodusaalis Balti liiga mängus 3:2 Bigbank Tartu.

Silver Maar on Pärnu võrkpalliklubi koosseisus teist hooaega. Kui mullu käis viljandlane väljakul kaitsetööd tegemas võrdlemisi episoodiliselt, siis tänavusel hooajal on ta meeskonna põhilibero ning on seni näidanud suurepärast mänguoskust. Erandiks polnud ka teisipäevane kohtumine tartlastega.