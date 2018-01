Ugala mürisev pöördlava läheb remonti

"Meie jaoks on peamine see, et ta teeb liiga suurt müra. Me teatris eeldame, et müra esimesse ritta kuulda üldse ei ole, et publik ei taipagi, et pöördlava üldse pöörleb. Hetkel see veel päris nii ei ole," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" Ugala teatrijuht Kristiina Alliksaar.

Ugala teatri remont läks maksma 14 miljonit eurot ning pöördlava osteti rahvusvahelise hanke tulemusel Hollandi ettevõttelt Trekwerk 2,5 miljoni euro eest.