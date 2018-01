Lähemad päevad toovad talvist krõbedust

Neljapäeva öösel on enamasti pilves ilm ja kohati võib veidi lund sadada. Paiguti on udu. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni –5 kraadi. Päeval on enamasti pilves ilm ning kohati võib veidi lund sadada. Paiguti püsib udu. Puhub ida- ja kagutuul 4–9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni –3 kraadi.

Reede öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm ning külma on juba 2–8 kraadi. Päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm ja pärastlõunal pilvisus hõreneb. Puhub ida- ja kagutuul kuni kaheksa meetrit sekundis ning külma on oodata kuni kuus kraadi.

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ning kuni kümne kraadise külmaga ilm. Päeval tuleb külmakraade 4–7 ning ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta.