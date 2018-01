Maanteeamet: edukalt läbitud sõidueksam ei ole müüt

Autokool valmistab juhikandidaadi ette iseseisvalt ja ohutult liikluses hakkama saamiseks, kuid hea tulemuse saavutamiseks peab ta ka ise õppima. Sõidueksam annab hinnangu õppeprotsessi tulemuslikkusele, teatab maanteeamet pressiteenistuse vahendusel.

2017. aasta juulist tegi maanteeamet muudatuse, kus B-kategooria sõidueksamile registreerimisel hakati eelistama esimest korda eksamile tulijaid ning korduseksami sooritamise võimalus tekkis üldjuhul kuu möödudes.

Maanteeameti eksamiosakonna juhataja Tarmo Vanamõisa sõnul tingis muudatuse asjaolu, et niinimetatud sarieksamineeritavad broneerisid järjest sõidueksamiaegu ega mõelnud enda täiendamisele. Pigem käidi eksamil sõitu proovimas ja õppimas. Vanamõisa kinnitab, et pärast muudatust on eksami mittesooritanud juhikandidaadid võtnud autokoolidest märkimisväärselt rohkem lisatunde.

Kui kohe pärast muudatust läbis B-kategooria sõidueksami vaid 39 protsenti juhikandidaatidest, siis detsembris oli läbisaanute arv kasvanud 50 protsendi ligi. Et tulemused on paranenud ja lisasõidutunde võetakse rohkem, otsustas maanteeamet, et veebruarist saab juhikandidaat sooritada korduseksami vabade aegade olemasolu korral kaks nädalat pärast eelmise eksami ebaõnnestumist.

Läinud aastal lahendas maanteeamet 206 vaiet. Sõidueksami tulemus vaidlustati 193 korral, millest rahuldati 19. Teooriaeksami tulemus vaidlustati 13 korral ning otsust muudeti kolmel korral.