Aasta alguses kasvab sporditraumade arv

Iga aasta esimestel kuudel kajastub aktiivsem spordiga alustamine If Kindlustuse kahjustatistikas. Sportimisega seotud õnnetuste arv kasvab jaanuarist, sagedased sporditraumad on lihaste ja kõõluste venitused ja rebendid.

If Kindlustuse isikukahjude grupijuhi Kadri Puna sõnul märkame pärast aastavahetust paljudes spordiklubides rohkem rahvast ja kergliiklusteedel tihedamat liikumist, sest inimesed alustatavad mõne uue harrastusega.

«Aktiivne liikumine on muidugi väga tervitatav. Siiski tuletame meelde, et liiga äkiline spordiga alustamine ja õhinaga valesti valitud koormused ei ole hea lahendus. Seda näitab ka meie statistika,» ütles Kadri Puna. Tema sõnul on terviserisk eriti suur juhul, kui inimene ei ole pikalt olnud aktiivse eluviisiga.