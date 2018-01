Lõppenud aastal ei olnud Eestis marutaudi

Samas ei tohi haiguse taasnakatumise riski alahinnata, sest marutaudioht Baltimaade idapiiril suureneb, haigus on endiselt levinud ka paljudes teistes riikides ning mitmes Euroopa riigis on marutaud taas olemas, kirjutab jahimeeste selts VTA värskele analüüsile viidates.

«Ühtlasi on haiguse taastekke vältimiseks endiselt oluline ning seadusega kohustuslik lemmikloomade regulaarne marutaudivastane vaktsineerimine,» ütles VTA loomatervishoiu, loomakaitse ja söötade osakonna projektijuht Enel Niin.

2013. aastast on Eesti ametlikult marutaudivaba riik. Et taud on endiselt laialt levinud Venemaal ning viimasel ajal on nii juhtumite arv kui ka nakkuse leviala naaberriigis suurenenud, pole oht Eestis kadunud. VTA külvab piirialadel kaks korda aastas metsloomade marutaudivastast vaktsiini. Järgmine metsloomade marutaudivastane vaktsineerimine on selle aasta kevadel.