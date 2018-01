Hotellile pakuti rohkem kui sada nime

«Väga palju pakuti nimesid, mis on seotud Laidoneri ja Felliniga,» rääkis loodava hotelli tegevjuht Kristjan Saar. Paraku ei sobi Fellini nimi, sest see on kaitstud kaubamärk ja pole hotelli jaoks saadaval.

Enne kui nime valima hakatakse, tuleb pakutud variantidest sobivad välja sõeluda. «Peame vaatama, et nimi oleks rahvusvaheliselt arusaadav, seostuks Viljandiga ning oleks juriidiliselt saadaval. Ka näiteks veebidomeeni aadress peab olema vaba,» selgitas Saar.

Arendajad on andnud võistluse reeglites teada, et võitjad selguvad 15. jaanuaril. Parima nime pakkujat ootab 500 euro suurune auhinnaraha.

Millist nime ta ise eelistaks, ei osanud Saar esmaspäeva ennelõunal öelda. «Tegelikult pole mul praegu veel esikolmikutki paigas,» tunnistas ta.

Nimesid tuli rohkem, kui konkursi korraldajad olid lootnud, ning väga paljud neist on seotud kas hotelli asukoha või Viljandi ajalooga. «Oleme ise Viljandi ajalugu kuni keskajani uurinud ja selles võtmes meile väga suuri üllatusi pakkumistega ei tulnud,» lisas hotellijuht.

Hotelli loodavad arendajad avada juunis ning maja ehitus on jõudnud aasta hakul niikaugele, et kõik avaused on suletud ja hoonet saab ajutiselt kütta. See tähendab, et ehitajad on saanud alustada sisetöid.

Kiires korras loodetakse korda seada esimene näidistuba, sest hotelli numbritubade müük algab tavaliselt pool aastat enne avamist. «Praegu me veel ei müü, sest meil pole nime,» sõnas Saar.

Laidoneri platsi ääres avatavasse hotelli tuleb 36 tuba. Lisaks neile on tsaariajal rajatud juugendstiilis hoones restoran, kohvik ja seminariruum.