Must kroonika: vähem hukkunuid, aga rohkem kannatanuid

Möödunud aasta alguses umbes samal ajal hukkus autoavariis 61-aastane Viljandimaa mees, kellele sai saatuslikuks Oiu silla lähedal asuv kurv. Õnneks jäi see möödunud aasta esimeseks ja viimaseks surmaga lõppenud liiklusavariiks. Võrreldes tunamullusega jäi möödunud aastal kolm inimhinge rohkem ellu.

Viljandi patrullitalituse juht Alar Sadama sõnul võib tähendada hukkunute arvu vähenemine, et kiirused on madalamad ning kasutatakse nõuetekohast turvavarustust.

Kõrvalised tegevused

Sadam väitis, et üha enam valmistab liikluses õnnetusi kõrvaliste tegevustega tegelemine ehk enamasti nutitelefoni kasutamine. Selliseid juhtumeid tuvastati mullu liikluses 39 võrra rohkem kui mullu - kokku 73 korral.

"Tagant selga sõitmine asulasisesel teel tuleneb sageli kõrvalistest tegevustest: vaadatakse mobiili ja pilk on maas," lisas Sadam.

Samuti väitis Sadam, et linnaliikluses on jalakäijaid, kes liiguvad klapid peas ning samal ajal käsitlevad nutitelefoni. "Ei selgitata välja, kas auto saab üldse seisma jääda. Telefon on väga ohtlik tegur liikluses," lisas ta.

Aasta 2013 2014 2015 2016 2017 Avariid 75 96 76 77 94 Kannatanuid 59 72 57 38 56 Hukkunud 4 5 4 4 1

Allikas: politsei

Joobes juhtimine

Möödunud aastal läks Sadama sõnul palju ressurssi Eesti eesiistumise turvalisuse tagamisele, mistõttu oli teedel vähem patrulle. Sadam oletas, et see võis olla ka põhjuseks, miks mullu vähem joobes juhte roolist tabati.

Samas tabati kriminaalkorras karistatava ehk 0,75 promillise ning kangema joobega juhte 103. See number on isegi ühe võrra kõrgem kui tunamullu.

Kuna liiklussurmasid oli vähem, sõnas Sadam: "See on puhas õnn, et nad pole põhjustanud õnnetusi, kus keegi surma saaks."

Möödunud aastal teavitati häirekeskuse numbril 112 umbes 300 korral joobekahtlusega juhist. Sadama sõnul on tänu tähelepanelikele kodanikele tabatud joobes juhtide arv märkimisväärne.

Sadam lisas, et sel aastal on neil kavas hoogsalt puhumisreididega jätkata. Juhtidel palus ta kaaluda alkomeetri soetamist ning pidustuste etteplaneerimist, et pärast napsutamist rooli ei istuks.

Aasta Joobes juhte 2015 306 2016 258 2017 239

Allikas: politsei