Seekordses Sakalas stuudios käsitlevad ajakirjanikud Marko Suurmägi ja Karl-Eduard Salumäe kahte teemat. Jutuks võetakse uudis sellest, et lapse lasteaeda paneku kulu kerkib Viljandis peaaegu saja euroni kuus, ning teadmine selle kohta, et nii linna kui kogu maakonna elanike arv on endiselt kahanemise kursil.