Luule Komissarov pälvis vaegkuuljate liidu aastapreemia

Selge kõneleja valimist alustas vaegkuuljate liit viis aastat tagasi, et juhtida tähelepanu ilusa emakeele selge diktsiooniga kõnelemisele. Hea diktsioon on tähtis kõikidele, mitte ainult kuulmislangusega inimestele, seetõttu on valijad nii kuuljad kui ka vaegkuuljad. Kogu valimisprotsess on avalik, kõik saavad nimetada oma lemmikud ja hiljem nominentide poolt hääletada.

Sel aastal pälvisid selge kõneleja austava tiitli telesaatejuht Margus Saar ja raadiosaatejuht Allan Roosileht ning teatrinäitlejatest osutus rahva lemmikuks Luule Komissarov.

Varem on auhinna saanud Mihkel Kärmas, Marko Reikop, Owe Petersell, Anu Välba, Märt Treier, Helgi Sallo, Urmas Vaino, Pille Minev ja Märt Avandi.

«Loodame, et selge kõneleja valimine ja tunnustamine motiveerib ka teisi inimesi kõnelema puhta ja selge diktsiooniga. Mida ilusamini suudab inimene oma emakeeles kõnelda, seda paremini mõistavad teda kuulajad, kellele need mõtted mõeldud olid,» ütles vaegkuuljate liidu esimees Külliki Bode.