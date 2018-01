Sakala piirkonnast on nomineeritud Elerin Öövel ja Harri Mäesalu

Parimaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid tulevad tervitama kaitseminister Jüri Luik ja kaitseväe juhataja kindral Riho Terras. 2017. aasta parim kaitseliitlane ja naiskodukaitsja saavad atraktiivse rändauhinna. Kaitseliidu ülema, Naiskodukaitse esinaise, kaitseministri ning kaitseväe juhataja hinnalised kingitused saavad kõik nominendid.

Naiskodukaitse Sakala ringkonnast on nomineeritud Elerin Öövel, kes on Karksi jaoskonna aseesinaine. Teda iseloomustavas kaaskirjas seisab, et Elerin Öövel süstib sportlikku ja tervislikku vaimu kogu jaoskonna naistesse. Ta hoiab korras dokumentatsiooni ning haldab arhiivi. Ta on uutele liikmetele teerajajaks ning teeb arenguvestlusi. Naine kuulub spordi-, toitlustus-, formeerimis- ja meditsiini erialarühma, olles sanitarikursuse lõpetanuna pühendunud eelkõige meditsiinile.

Kaitseliidu Sakala malev on kandidaadiks seadnud Harri Mäesalu ning on teda iseloomustanud niimoodi: «Harri on väga hea suhtleja ning oskab kaaslasi juhtida nii metsas õppustel kui ka vabal ajal. Ta on eeskujuks gümnasistidele, kellele annab riigikaitseõpetust ning kellest paljud on tulnud ka Kaitseliidu ridadesse. Lisaks õpetab ta noorkotkaid ja kodutütreid. Ta on aastaid olnud oma malevkonna juhatuse liige ning aidanud kaasa malevkonna arengule.»

Aasta kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat valitakse kaheksandat korda. Tänavu on aasta kaitseliitlase ja aasta naiskodukaitsja nominente 15.