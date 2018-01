«Hülged ei ole kahjuks minu kütitud,» ütleb laboriinsener Ain Toim veidi kurvalt, kui söögitoa toolidel lebavate nahkade päritolu meenutab. Tema on aga nahad toolidele pannud ja veel palju teisigi esemeid omavahel sellisel moel kokku seadnud, et nendest on tekkinud omanäoline kodusisustus.